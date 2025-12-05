ماكرون يخرق البروتوكول الأمني خلال زيارته الرسمية للصين (فيديو)

18 حجم الخط

خرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البروتوكول الأمني خلال زيارته إلى الصين، حيث شوهد وهو يهرول نحو حشد من الطلاب أمام جامعة سيتشوان بمدينة تشنجدو متجاوزا مرافقيه من الأمن الصيني.

ماكرون يخرق البروتوكول الأمني خلال زيارته إلى الصين

وذكرت قناة BFMTV الفرنسية، اليوم الجمعة، أن ماكرون، وفي ختام زيارته الرسمية للصين، استغل وجوده أمام جامعة سيتشوان في مدينة تشنجدو جنوب غربي الصين، للتوجه مسرعا نحو حشد من الطلاب الذين تجمعوا لتحيته، ما أثار دهشة أفراد الأمن الصيني المكلّفين بتأمينه.

وأظهرت مقاطع مصورة أفراد الحراسة الصينية وقد بدت عليهم علامات الدهشة إزاء التحرك المفاجئ للرئيس الفرنسي، ما اضطرهم إلى الركض خلفه بسرعة لضمان سلامته، في حين شوهد بعضهم يوثّق المشهد بهواتفه نظرا لندرته في سياق البروتوكولات الرسمية للزيارات.

Emmanuel Macron court pour contourner le service de sécurité chinois et prend un bain de foule pic.twitter.com/BXdqH4rVQM — BFM (@BFMTV) December 5, 2025

وصول ماكرون إلي بكين

وكان الرئيس الفرنسي وصل إلى بكين مساء الأربعاء في زيارة دولة استمرت حتى الجمعة، وشهدت الزيارة يوم أمس الخميس عقد مباحثات بينه وبين القيادة الصينية في العاصمة بكين.

