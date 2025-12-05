في سلسلة الدراسات الشعبية، قصور الثقافة تصدر كتاب التراث الشعبي بين النص والعرض

18 حجم الخط

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "التراث الشعبي بين النص والعرض" للناقد الدكتور محمود كحيلة، وذلك ضمن إصدارات سلسلة الدراسات الشعبية.

كتاب التراث الشعبي بين النص والعرض

يجمع الناقد الدكتور محمود كحيلة في هذا الكتاب بين ثلاث ثنائيات، الأولى: ثنائية التراث الشعبي والمسرح، والثانية: النقد الأكاديمي والخبرة من الجمع الميداني، والثالثة: بين النص الأدبي المكتوب والعرض المسرحي، منطلقا من تصور أن البداية الحقيقية للعملية المسرحية هي الثقافة الشعبية ممثلة في الأساطير والسير والحكايات لأنها تقدم مسرحة للحياة، وأيضا كونها قضية تتعلق بتراث الوطن والحفاظ على هويته.

يختار الناقد نصوصا مسرحية، تأسست مادة صياغتها على الثقافة الشعبية، كما يرصد حضورها في محافظة الشرقية في المدة من 1995 إلى 2015، تلك المدة التي تميزت بوجود مسرح إقليمي حقيقي على الساحة المسرحية المصرية.

ويمتاز المسرح الشرقاوي بتجربة فريدة في تلقي المسرح ومشاهدة العروض المسرحية التي بدأت زيارتها إلى مدينة الزقازيق منذ أوائل القرن التاسعَ عشر، وهي البداية المبكرة التي تركت بصمتها على أبعد مكان في حدود المحافظة حيث وصل المسرح إلى التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي، فقدمت مسرحيات تمزج بين الدرس والتراث.

وتدور قضايا هذا الكتاب حول أربعة محاور، هي: التراث الشعبي والمسرح في محافظة الشرقية امتدادا للعلاقة الأبدية بين المسرح والتراث، والمسرح الإقليمي بالشرقية النشأة والرواد والانتماء إلى المسرح الريفي، الخطاب التراثي في تجارب مسرحية من الشرقية، والمحور الرابع قراءة لنص مسرحية "الزير سالم"، تأليف ألفريد فرج، المستلهمة من الحكاية الشعبية، وهي إحدى القصص العربية التاريخية في الوقت نفسه.

