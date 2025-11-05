قصور الثقافة تطلق الدورة السابعة من ملتقى أفلام المحاولة في هذا الموعد

18 حجم الخط

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لإطلاق الدورة السابعة من ملتقى أفلام المحاولة، المقرر انعقادها في قصر السينما بجاردن سيتي خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ملتقى أفلام المحاولة

وتتيح الهيئة المشاركة في الملتقى من خلال فئات: الفيلم الروائي القصير، الفيلم التسجيلي القصير، وفيلم التحريك، على ألا تتجاوز مدة العرض 30 دقيقة، وأن تكون الأعمال من إنتاج مصري بالكامل خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 30 سبتمبر 2025.

شروط المشاركة في ملتقى أفلام المحاولة

يشترط أن يقدم الفيلم رؤية فنية مبتكرة أو معالجة جديدة لقضية مطروحة من قبل، دون التقيد بنوع الكاميرا المستخدمة، على أن تكون النسخة المقدمة قابلة للعرض.

وتقدم الأعمال على فلاش ميموري مرفقة بملف يتضمن: بيانات الفيلم، الصور، البوستر، ملخص العمل، سابقة الأعمال، وإقرار بتاريخ الإنتاج، ولإدارة الملتقى حرية اختيار أو رفض أي فيلم دون إبداء الأسباب، مع الاحتفاظ بجميع الأفلام المشاركة.

جوائز الملتقى

يمنح الملتقى الجوائز التالية: جائزة أفضل فيلم روائي قصير، جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير، جائزة أفضل فيلم تحريك قصير، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، إلى جانب جائزة أفضل تجديد وابتكار.

كما يحصل الفائزون على درع الملتقى وشهادات تقدير، بالإضافة إلى شهادات متخصصة في مجالات الإخراج، المونتاج، التمثيل، السيناريو، والتصوير.

وتسلم الأعمال باليد على عنوان قصر السينما: 4 شارع عبد الرحمن فهمي، بجاردن سيتي، وذلك حتى 9 نوفمبر الحالي، ولن تقبل الأفلام التي تتجاوز مدة العرض أو تسلم بعد الموعد المحدد.

ويقام ملتقى أفلام المحاولة في دورته السابعة بقصر السينما التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية، في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم المخرجين المبدعين وخلق رؤى جديدة أكثر فعالية في السينما المصرية.

