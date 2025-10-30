الخميس 30 أكتوبر 2025
قصور الثقافة تحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير بعرض "نارمر" مجانا على "السامر"

عرض نارمر
عرض نارمر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان العرض المسرحي "نارمر" لفرقة قومية المنوفية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر المقبلين، بالمجان على مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساء.

وياتي  ذلك احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة. 

العرض المسرحي نارمر 

العرض من تأليف وإخراج محمود السبروت، ويتناول مرحلة ما قبل توحيد القطرين من خلال قصة الملك مينا والملك العقرب، والظروف السياسية والاجتماعية التي مهدت لقيام أول دولة مركزية في التاريخ المصري القديم.

ويبدأ العرض من العصر السابق لعصر الأسرات، حيث يحكم الملك العقرب مصر، إلى أن يظهر حاكم ظالم يدعى قا يقسم البلاد إلى شمال وجنوب، فتنتشر المجاعات والظلم والموت، فيتم إعداد مينا لاستعادة وحدة البلاد، ويقوم بقتل "قا" وتوحيد القطرين، لتبدأ بذلك الحضارة المصرية القديمة.

يتناول النص هذه المرحلة التاريخية برؤية إنسانية وديناميكية، إذ يبرز كيف كان المصريون يعيشون ويتفاعلون في تلك الفترة، كما يرد على الحملات الثقافية التي تسعى لطمس هوية مصر القديمة ونسبها إلى حضارات أخرى، من خلال إشارة معاصرة بين الجد "مينا" وحفيده الذي يعيش في الزمن الحاضر، ليؤكد أن المصريين لا يزالون يرتبطون بأرضهم ويعيشون من أجلها.

العمل من استعراضات يوسف مجدي، وتأليف موسيقي زياد هجرس، وديكور وملابس محمد سعد، وإضاءة عز حلمي، وتنفيذ ملابس آلاء عاطف، وتنفيذ ديكور محمد الخولي وساندي إسلام، ومخرج مساعد هلا جابر، ومساعد مخرج تميم حجازي، ومخرج منفذ علي النعماني.

