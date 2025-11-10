قصور الثقافة تعلن نتيجة مسابقة النصوص الدرامية القصيرة ضمن "جيل واع.. وطن أقوى"

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، نتيجة مسابقة اختيار أفضل النصوص الدرامية القصيرة جدا، التي أطلقتها سبتمبر الماضي، ضمن سلسلة "جيل واع.. وطن أقوى"، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز قيم المشاركة المجتمعية ورفع الوعي وتنمية المهارات الفكرية والإبداعية لدى الشباب.

مسابقة النصوص الدرامية القصيرة جدا

وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة المسابقة حيث فازت بالمركز الأول ستسن أسامة حسن خليل، من محافظة الجيزة، وحصلت أية حفظي مرغني عشماوي من محافظة القاهرة، على المركز الثاني، فيما حجبت الجائزة الخاصة بالمركز الثالث.

وتبلغ قيمة الجوائز عشرة آلاف جنيه للمركز الأول، وسبعة آلاف للثاني.

واشترطت المسابقة تقديم نص درامي قصير لا تتجاوز مدته دقيقة ونصف، يعالج أحد الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي ساخر، مثل: مكافحة التلوث والفساد، تعزيز الصدق والتعاون والتكافل الاجتماعي، نبذ التطرف، أهمية التعليم والثقافة، استثمار الوقت، العمل الجماعي، مخاطر الإنترنت، والحفاظ على الممتلكات العامة.

وتتولى الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم تنفيذ النصوص الفائزة لتقديمها في سلسلة أفلام توعوية قصيرة، خلال الفترة المقبلة لتشجيع الإبداع الشبابي والتأكيد على دور الثقافة كركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير.

