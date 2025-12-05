منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الإمارات بكأس العرب

18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليًّا في قطر.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانه الأخير على ملعب القلعة المخصص له لخوض تدريباته عليه، على أن يكون مرانًا خفيفًا.

منتخب مصر يخوض مرانًا قويًّا

وخاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، تدريبه قبل الأخير مساء الخميس استعدادًا نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وأدى الفريق مرانه الأساسي بملعب القلعة لمدة ساعة تقريبًا ركز خلالها الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره المنتخب الإماراتي كما ركز الجهاز الفني على علاج سلبيات مباراته الأولى أمام الكويت وتأكيد الإيجابيات.

حلمي دوران، فيتو

إصابة كريم فؤاد خروجه من حسابات منتخب مصر

واطمأن حلمى طولان على جاهزية اللاعبين الذين شاركوا في المران باستثناء كريم فؤاد الذي بدأ جلسات العلاج بعد تعرضه لإصابة في مران الأمس وأثبتت الأشعة حاجته للعلاج لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.



وشهد مران منتخب مصر الثاني قفزة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى أثناء تدريبات حراس المرمى.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدًا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضًا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإمارات بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «إستاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى علي الإمارات بهدفين لهدف.

وفي المركز الثاني منتخب مصر بنقطة واحدة ثم منتخب الكويت ثالثا بنقطة واحدة، والإمارات في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

