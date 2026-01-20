اتحاد الناشرين العرب يدعو إلى المشاركة في ملتقى النشر الرقمي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، تنظيم ملتقى مهني تحت عنوان "ملتقى النشر الرقمي العربي – آفاق جديدة ومستقبل واعد"، والذي يعقد بالتعاون مع مركز أبو ظبي للغة العربية، وذلك ضمن الفعاليات المهنية المصاحبة للدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

ملتقى النشر الرقمي العربي بمعرض القاهرة للكتاب

يُعقد ملتقى النشر الرقمي العربي – آفاق جديدة ومستقبل واعد، يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر القاعة الدولية (الطابق الثاني) ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية. ويهدف هذا الحدث الإستراتيجي إلى رصد التحولات المتسارعة في بيئة النشر الرقمي، واستشراف مستقبل الكتاب العربي في ظل التطورات التقنية المذهلة، بمشاركة واسعة من المهنيين وصناع القرار في قطاع النشر.

وأكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن هذه الدعوة تأتي في وقت مهم يتطلب تكاتف الجهود لتبادل الخبرات وتعزيز مسار التحول الرقمي، بما يضمن وصول المحتوى العربي للجمهور العالمي بكفاءة وجودة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

