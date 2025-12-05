الجمعة 05 ديسمبر 2025
بعد وفاته، 5 معلومات عن عازف الكمان قيس جمعة

عازف الكمان قيس جمعة
عازف الكمان قيس جمعة
أعلنت نقابة الفنانين العراقيين وفاة عازف الكمان قيس جمعة صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدة أن الوسط الفني خسر واحدًا من أبرز العازفين الذين رافقوا كبار الفنانين العرب.

عضويته في فرقة كاظم الساهر


يعد الراحل من أهم أعضاء فرقة الفنان كاظم الساهر، حيث انضم إليها عام 1993، وشارك في عدد كبير من الحفلات والجولات الفنية التي ساهمت في ترسيخ حضوره لدى الجمهور العربي.

 

مسيرته التعليمية والمهنية


إلى جانب مشاركاته الفنية، خاض جمعة تجربة العمل الأكاديمي عندما تلقّى عرضًا لتدريس الموسيقى في تونس منتصف التسعينيات، قبل أن يعود مجددًا إلى الفرقة ليستكمل مشواره الفني.

 

النشأة والبدايات


وُلد قيس جمعة عام 1962 في مدينة السماوة بمحافظة المثنى، وتخرّج من معهد الفنون الجميلة عام 1983، قبل أن يتجه إلى العمل الاحترافي في العزف والتوزيع الموسيقي.

 

ردود الفعل بعد رحيله


أثار خبر وفاته حالة واسعة من الحزن داخل الأوساط الفنية، حيث نعته النقابة وزملاؤه في الفرقة وعدد من الموسيقيين الذين أشادوا بموهبته ودوره المهم في تشكيل الهوية الموسيقية لحفلات الساهر على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

في سياق آخر، كشف الفنان كاظم الساهر عن جديد أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير مع الحب، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ طرحه، وقال في تصريحات تليفزيونية، إنه يعكف حاليًا على تحضيرات ألبوم جديد باللهجة الخليجية سيطرح في عام 2025، بجانب إحيائه عدد من الحفلات بالفترة المقبلة.

ومؤخرا، أحيا كاظم الساهر حفل غنائي، في عمان،  قدم فيه الساحر باقة مميزة من أجمل أعماله الغنائية، التي تجمع بين أحدث إصداراته وأشهر أغانيه الكلاسيكية، والتي يتفاعل معها جمهوره بشكل كبير من مختلف أنحاء الوطن العربي.

