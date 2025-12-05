نتفليكس تعلن عن إنتاج فيلم "TYGO" بطولة ما دونج سوك ولي جين ووك وليسا

18 حجم الخط

أكدت منصة نتفليكس بشكل رسمي بدء إنتاج فيلم الأكشن المرتقب "TYGO"، والذي يجمع في بطولته كوكبة من النجوم، هم ما دونج سوك، ولي جين ووك، وعضوة فرقة "بلاكبينك" ليسا.

فيلم TYGO

تدور أحداث فيلم "TYGO" حول شخصية "تايجو"، وهو مرتزق نشأ كجندي طفل. وتتصاعد الأحداث عندما يتم اختطاف صديقته المقربة "ليا" -التي يعتبرها بمثابة عائلته- من قبل منظمة إجرامية أثناء تنفيذ مهمة عالية المخاطر، مما يدفع تايغو للانخراط في عملية إنقاذ تهدد حياته.

ويعد هذا العمل فيلم مشتق من سلسلة أفلام نتفليكس الناجحة "Extraction"، حيث سيعمل "TYGO" على توسيع هذا العالم السينمائي المشترك من خلال تقديم شخصيات جديدة وقصة أكشن بنكهة كورية خالصة.

أبطال فيلم TYGO

يقدم الفيلم تحولات درامية وأدوار جديدة للنجوم المشاركين، حيث يلعب ما دونج سوك دور الشخصية الرئيسية "تايجو"، وهو مرتزق عاش حياته بالكامل من أجل البقاء في مناطق الحروب والنزاعات، بينما يؤدي لي جين ووك شخصية "أرمان تشوي"، وهو شخصية محورية داخل المنظمة الإجرامية التي تقف في وجه تايجو.

وتجسد ليسا عضوة فرقة الكيبوب BLACKPINK دور "ليا"، الصديقة المقربة لتايجو وعضوة في فريق مهمته. تجمعهما رابطة عائلية قوية نابعة من ماضيهما المشترك في النجاة من طفولة محفوفة بالمخاطر، ويشكل هذا الدور الظهور السينمائي الأول لليسا في كوريا، وتجربتها الأولى في أفلام الأكشن، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الثالث من مسلسل "The White Lotus".

فريق العمل والإنتاج لفيلم TYGO

من المقرر أن يتولى إخراج فيلم "TYGO" المخرج لي سانج يونج، المعروف بإخراجه لسلسلة أفلام "The Roundup"، وويتم إنتاج الفيلم بتعاون مشترك بين شركة Big Punch Pictures بقيادة ما دونج سوك، واستوديو AGBO الذي يقف وراء أفلام ضخمة مثل "Extraction" و"The Gray Man". كما ستنضم شركتا Nova Film وB&C Content، اللتان أنتجتا سابقًا فيلم "Badland Hunters" لنتفليكس، كمنتجين مشاركين.

وأعرب النجوم المشاركون عن حماسهم الكبير لهذا المشروع الضخم، فقال ما دونج سوك: "أشعر بسعادة غامرة لأن الإنتاج قد بدأ أخيرا في هذا المشروع الذي قمت بالتحضير له لسنوات بالتعاون مع استوديو AGBO. سيضيف فيلم TYGO لمسة كورية فريدة إلى عالم Extraction العالمي. وأتطلع إلى اليوم الذي نتمكن فيه من إظهار الطاقة المتفجرة لهذا الفيلم للجمهور حول العالم".

ومن جانبه، علق لي جين ووك: "بصفتي معجبًا كبيرا بسلسلة Extraction، إنه لشرف عظيم أن أصبح جزء من هذا العالم. أنا متحمس وممتن بشكل خاص للعمل مع ما دونج سوك وليسا، وسأبذل قصارى جهدي لرد الجميل لهذه الفرصة من خلال تقديم أداء رائع".

كما شاركت ليسا حماسها قائلة: "إنه لشرف حقيقي أن أكون جزء من هذا المشروع، وأنا ممتنة لفرصة العمل جنبا إلى جنب مع هؤلاء الممثلين الرائعين. كان لعب دور البطولة في فيلم أكشن حلم يراودني منذ فترة طويلة، وأنا سعيدة جدا لأن أول دور سينمائي لي سيكون في مثل هذا الإنتاج المذهل".

