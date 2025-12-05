الجمعة 05 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

شائعات المواعدة تلاحق جونجكوك من "BTS" ووينتر من "Aespa".. وصمت الوكالات يثير الجدل

تصدرت أنباء تفيد بوجود علاقة عاطفية تجمع بين جونجكوك، عضو فرقة الكيبوب العالمية "BTS"، ووينتر، عضوة فرقة "Aespa"، حديث الأوساط الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، في ظل التزام وكالتي أعمال النجمين الصمت وعدم إصدارهما أي بيانات رسمية لتأكيد أو نفي الخبر حتى الآن.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات المعجبين سلسلة من المنشورات والصور التي جمعها رواد هذه المواقع، والتي اعتبروها أدلة مفاجئة تشير إلى مواعدة الثنائي.

واستند المعجبون في إطلاق هذه التكهنات أولا إلى وجود وشم متشابه لدى الطرفين، عبارة عن "ثلاثة وجوه للكلاب" مرسوم في موضع متطابق على ظهر الذراع لكل منهما. وإلى جانب الوشم، شارك الجمهور صورا تظهر ارتداء النجمين لقطع أزياء وإكسسوارات متطابقة، شملت خواتم وقبعات، بالإضافة إلى تشابه ملحوظ في رسومات الأظافر.

ولم تتوقف التحليلات عند المظهر الخارجي، بل امتدت لتشمل أسماء المستخدمين الخاصة بهما على تطبيق "إنستجرام". فقد لفت المعجبون إلى أن جونجكوك كان يستخدم سابقا الاسم "imjungkook" قبل أن يغيره إلى "mnijungkook"، وهو ما ربطوه باسم حساب وينتر الحالي "imwinter".

وذهب البعض في تفسيرهم إلى وجود رسالة خفية في اسم جونقكوك الجديد، مشيرين إلى أن تبديل مواقع حرفي "n" و"i" في كلمة "mnijungkook" يشكل كلمة "Minjungkook"، وهو دمج لاسم وينتر الحقيقي "مينجيونج" واسم جونجكوك.

وفي سياق تعزيز هذه الفرضيات، أعاد النشطاء تداول مقاطع مصورة تعود لوقت سابق من هذا العام، تظهر شخصا يعتقد أنه جونجكوك أثناء حضوره حفلا لفرقة "Aespa"، وذلك خلال فترة إجازته من الخدمة العسكرية.

ورغم استمرار انتشار شائعات المواعدة بشكل واسع عبر الإنترنت، كان رد وكالة "Big Hit Music" المسؤولة عن جونجكوك، ووكالة "SM Entertainment" المسؤولة عن وينتر،  بأنه “جاري التحقيق من الامر” والامتناع عن التأكيد او النفي.

ويشار إلى أن جونجكوك يستعد حاليا للعودة الكاملة مع فرقة "BTS" المقررة في شهر مارس من العام المقبل، بينما تواصل فرقة "Aespa" التي تنتمي إليها وينتر نشاطها الفني حاليا عبر جولتها العالمية التي تحمل عنوان "2025 aespa Live Tour – Sync: Axis Line".

