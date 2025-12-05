الجمعة 05 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
18 حجم الخط

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم” من مسجد السيدة زينب. 

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافقة 5 ديسمبر 2025، على أن تكون الخطبة الأولى تحت عنوان “العقول المحمدية” بهدف التوعية بضرورة التفكير الإيجابي وإعمال العقل والآثار الوخيمة للتَّفكير السَّلبي.


التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء

على أن تكون الخطبة الثانية بعنوان “التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء”، وذلك ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".

ويمكن تحميل نص خطبة اليوم الجمعة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط 

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

وفي سياق متصل قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: إن احترام الكبير هو من أهم ما يميز المجتمعات الحية، موضحًا أن الوزارة بدأت العمل على هذا الملف، بعد رصد ممارسات مقلقة.

مبادرة صحح مفاهيمك ترصد 43 سلوكا سلبيا

وأضاف: «ده ضمن مبادرة صحح مفاهيمك اللي رصدت بالفعل 43 سلوكا سلبيا في المجتمع المصري بالتعاون بين وزارة الأوقاف وأكثر من 15 وزارة ومؤسسة ومركز»، مشيرا إلى أن المجتمع المصري شاب بطبيعته، لكن «ده ما ينفعش يقابله عدم اهتمام بالكبير أو عدم توقير للكبير».

الأوقاف تكشف أبرز السلوكيات السلبية المرصودة في المجتمع

وأوضح رسلان، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن بعض السلوكيات التي تم رصدها تشمل: «الاعتداء على الكبير بدنيًا أو لفظيًا، عدم الإصغاء لحديثه، المصافحة دون اهتمام، وعدم إعطائه قدره واحترام خبراته»، مشيرا إلى أسباب عدة تؤدي لهذه الظاهرة مثل «الضعف التربوي، وحالة من الاستعلاء، وحالة اجتراء شديد، وأحيانًا عدم حياء من الخطأ»، كما حذر من الآثار المترتبة مثل «انتشار القسوة، وعزلة كبار السن، وإهمال خبراتهم التي لا تُكتسب من الكتب».  

وكشف «رسلان» عن آليات معالجة الظاهرة، قائلًا: «نتكلم عن دور  المناهج التعليمية، وحسن التربية منذ الصغر، والحوار والتواصل الدائم بين الأجيال»، مضيفا أن المؤسسة الدينية تقوم بدور محوري عبر التوعية في المساجد، مع امتداد الجهود إلى الأندية الاجتماعية والرياضية، مشيرًا إلى أهمية زيارات دور المسنين واحتضانهم.

