رئيس مياه القناة: إصلاح الكسور المفاجئة وتغير المواسير المتهالكة بـ PVC

18 حجم الخط

أعلن اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال إصلاح جميع الكسور والأعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية وتغيير خطوط المواسير القديمة المتهالكة من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، وإعادة تشغيل الخدمة للمواطنين، "ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

التعامل مع البلاغات بصورة فورية

وأكد أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 6 بوصات المغذي من رافع قرية الأبطال وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط 6 بوصة بجوار سوق قرية الأبطال وتغير ماسورة PVC، وتم الانتهاء أيضًا من إصلاح كسر 6 بوصة بقرية السلام، كما تم الانتهاء من أصلاح انفجار خط طرد الرافع المغذي لقرية الأبطال قطر 8 بوصات وتم إعادة تشغيل الخدمة للمواطنين.

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

إصلاح الكسور المفاجئة

وأشار إلى أنه تم إصلاح كسر مفاجئ قطر 4 بوصة بمنطقة أبوخروع، كما يتم إصلاح كسر في خط 8 بوصة بمنطقة أم عروج بقرية سرابيوم، وتم إصلاح كسر 4 بوصات بمنطقة أبو راجح، وكسر مفاجئ في خط 4 بوصات بمنطقة المنايف، وكسر 4 بوصات بمنطقة الصفا بأبوعياد.

استمرار عمليات الإصلاح

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات إصلاح الكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في مدة زمنية وجيزة وتم أعادة تشغيل الخدمة للمواطنين دون التأثير على المواطنين بانقطاع المياه، وذلك بإشراف مباشر من رجال الشبكات، مؤكدًا علي اليقظة التامة والاستعداد الكامل وتوفير المعدات اللازمة، والتعاون بين جميع العاملين بقطاعات ومناطق المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، "ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

وأضاف اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب على أعلى مستويات وتقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

