رئيس مياه القناة يتابع كفاءة تشغيل محطات بورسعيد (صور)

أجرى اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، زيارة موسعة لمحافظة بورسعيد.

متابعة ميدانية لمحطات المياه

جاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمنشآت المياه والصرف الصحي.

تعزيز كفاءة منظومة الصرف في بورسعيد

رافق رئيس الشركة فى جولته أحد الاستشاريين المتخصصين فى مجال الصرف الصحى وشبكات الامطار للمعاينة لروافع الصرف الصحي وإعداد الدراسات المطلوبة والحلول اللازمة لتعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي بكل من بورسعيد وبورفؤاد لمجابهة تراكمات مياه الأمطار وتفاديا لما يترتب عليها من آثار تؤثر بالسلب على تقديم الخدمة للمواطنين وعدد من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد محطات بورسعيد

وشملت الجولة الميدانية تفقد عدد من محطات الرفع الرئيسية بمحافظة بورسعيد، حيث بدأ رئيس الشركة والوفد المرافق له بزيارة محطة رفع صرف صحي S1، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 15 ألف م³/يوم وتخدم نطاق حي الشرق بإجمالي 35 ألف نسمة تقريبًا. ثم تفقد محطة رفع الضواحي بطاقة تصميمية 40 ألف م³/يوم ونطاق خدمة يشمل حي الضواحي لما يقرب من 100 ألف نسمة.

زيارة محطة رفع الهيئة

وتضمنت الجولة زيارة محطة رفع الهيئة بطاقة تصميمية 10 آلاف م³/يوم، والتي تخدم أجزاء من حي بورفؤاد والمناطق المحيطة بشارع الجمهورية، ثم المرور على محطة رفع العبور بطاقة تصميمية 20 ألف م³/يوم، التي تخدم مناطق بورفؤاد – الشعراوي – العبور، وتُعد من المحطات المحورية في الشبكة.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة إجراءات التشغيل

وأكد رئيس شركة مياه القناة، على قيام الجهة الاستشارية بمراجعة قدرات الطلمبات بالروافع، وقدرات المحولات والمولدات بالروافع وإعداد كافة الدراسات المطلوبة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة بالكامل.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة إجراءات التشغيل، ومستوى الصيانة الدورية، وكفاءة المولدات والبدالات والسيارات المجهزة للطوارئ، ووجّه بتكثيف أعمال التطهير ورفع كفاءة المعدات، وتعزيز جاهزية فرق التشغيل، وتفعيل غرفة الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وفى سياق متصل وإيمانًا بأهمية تحفيز العاملين على الجهود المبذولة كرم رئيس الشركة خلال جولته اليوم رئيس محطة رفع صرف صحى الهيئة ببورفؤاد للالتزام بمعايير التشغيل وأعمال الصيانة الوقائية بالمحطة وذلك تحفيزًا لفريق العمل بالمحطة على الجهود المبذولة لتحسين خدمة الصرف الصحى بالمناطق التى تخدمها المحطة، مشيرا إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكدًا حرص الشركة على الاستفادة من خبرات العاملين، وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين.





