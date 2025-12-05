صحيفة بريطانية تكشف سبب إصرار بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا

18 حجم الخط

أكدت جريدة "الاندبندنت" البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل رغبة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الحصول على جائزة نوبل للسلام، بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب حال التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا.

وتحت عنوان "لماذا يصر بوتين على استمرار الحرب في أوروبا"، قالت الجريدة: "إن بوتين يماطل من أجل كسب الوقت، مستغلا شغف الرئيس تالحربرامب للحصول على جائزة نوبل للسلام".

لكن الجريدة أكدت في الوقت ذاته، أن ترامب الحالم بجائز نوبل للسلام يعلم تماما أن "لجنة جائزة نوبل -ناهيك عن الشعب الأمريكي- لن توافق على خيانة تسمح لبوتين بتحويل أوكرانيا إلى مقاطعة تابعة لإمبراطورية روسية جديدة".

بوتين مفتون بجنون العظمة الروسي

وتابعت: "على طريقته التقليدية، يتعمد الرئيس الروسي اللعب على وتر جنون العظمة القومي الروسي، ويُلقي باللوم في حروب العدوان الروسي على استفزازات الغرب؛ وهذا الأسلوب موجه إلى الرأي العام المحلي، الذي لا يزال يرى في غزو أوكرانيا عملية دفاعيةً لحماية حدود روسيا الجنوبية من تهديدات الناتو".

بوتين: مستعدون للحرب في أي وقت

وبرهنت "الاندبندنت" على ذلك قائلة: "عندما أعلنت ألمانيا وبولندا وهولندا وكندا أنها ستنفق مئات الملايين من الدولارات الإضافية لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، رد الرئيس الروسي قائلا: نحن لا نخطط لخوض حرب مع أوروبا، أما إذا أرادت أوروبا قتالنا، فنحن مستعدون الآن".

روسيا تقاتل بحرية تامة بفضل الغرب

في السياق ذاته، أكد "معهد دراسة الحرب (آي.إس.دبليو) أن "روسيا تقاتل بحرية تامة بفضل قرار الغرب منحها ملاذات آمنة فعالة من خلال تقييد قدرات الأنظمة المقدمة لأوكرانيا، واتباع سياسة تغيير تدريجي تتيح للكرملين وقتًا للتكيف؛ حيث سُمح لروسيا ببناء قاعدتها الصناعية الدفاعية بمساعدة الصين وإيران وكوريا الشمالية، والحفاظ على قوتها البشرية وعتادها في المناطق الخلفية بأمان".

عطّل التدرج في تقديم المساعدات العسكرية زخم أوكرانيا في ساحة المعركة مرارا وتكرارا، ووفر للقوات الروسية الوقت الكافي للتكيف وبناء دفاعاتها على نطاق واسع؛ كما منح الكرملين وقتا لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.

