بوتين: الجانب الأمريكي قسم النقاط الـ27 لخطة ترامب إلى 4 حزم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أن الجانب الأمريكي قسم النقاط الـ27 لخطة ترامب لتسوية النزاع في أوكرانيا إلى 4 حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

بوتين يلخص نتائج العام

أعلن الكرملين أن رئيس البلاد سيعقد حواره السنوي المباشر مع المواطنين عبر برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" في تمام الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت موسكو في الـ19 من ديسمبر الجاري.

وجاء في بيان الكرملين أن الرئيس بوتين سيستعرض أهم أحداث العام المنتهي وسيجيب على أسئلة الصحفيين والمواطنين.

وأوضح الكرملين أن "تلقّي الأسئلة من المواطنين عبر الرسائل الصوتية أو المكتوبة سيبدأ من الساعة 15:00 بتوقيت موسكو يوم 4 ديسمبر ويستمر حتى نهاية البرنامج في 19 ديسمبر".

وللمرة الأولى سيعقد الحوار يوم الجمعة، بعد أن جرت العادة على اختيار يوم الخميس للخط المباشر والمؤتمر الصحفي السنوي 28 مرة، منذ أن كان بوتين رئيسا للحكومة.

وأصبح هذا الاتجاه واضحا بشكل خاص بعد عام 2007 ومنذ ذلك الحين، خالف الكرملين هذا التقليد مرتين فقط في المؤتمر الصحفي الكبير عام 2016 (23 ديسمبر الجمعة) والخط المباشر عام 2021 (30 يونيو الأربعاء).

