زيلينسكي يطلب الاطلاع على تفاصيل لقاء بوتين والمبعوث الأمريكي بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي إنه بحاجة للاطلاع على كامل تفاصيل مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف حول التسوية في أوكرانيا.

زيلينسكي يطالب بالاطلاع على تفاصيل لقاء بوتين والمبعوث الأمريكي بشأن أوكرانيا

وكتب زيلينسكي في صفحته على "تلجرام": "مهمتنا الآن هي الحصول على معلومات كاملة عما قيل في روسيا".

وفي السياق ذاته أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تنتظر رد واشنطن بعد مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مؤخرا حول سبل تسوية أزمة أوكرانيا.

روسيا تنتظر رد أمريكا بعد لقاء بوتين وويتكوف

وقال أوشاكوف للصحفيين: "ننتظر الآن رد زملائنا الأمريكيين بعد المباحثات التي أجريناها الثلاثاء الماضي".

وأشار إلى أنه لم يتحدد بعد موعد الاجتماع القادم بين روسيا وستيف ويتكوف.

وعن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي قال أوشاكوف إنه "حالما تتهيأ الشروط والظروف للاتصالات الهاتفية أو الشفوية بين بوتين وترامب، سيتم إنجاز كل شيء بسرعة".

وكان الرئيس بوتين قد استقبل في الكرملين مؤخرا ويتكوف، ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز" جاريد كوشنر في إطار مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة للسلام في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن أمله في صدور "أخبار جيدة" خلال الأسابيع المقبلة بخصوص جهود تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" أمس الخميس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية. أظن أن هناك أملا في أن تظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أخبار جيدة في هذا الشأن".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه "يشاطر إدارة البيت الأبيض الشعور بالإحباط لأن الأزمة الأوكرانية لم تُحل بعد"، قائلا: "نحن بالفعل نشعر بخيبة أمل، وكذلك البيت الأبيض بأكمله..كنا نعتقد حقا أن إنهاء هذه الحرب سيكون أسهل ما يمكن وقد صرح الرئيس دونالد ترامب بذلك مليون مرة".

تأتي تصريحات فانس بعد يومين من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر في الكرملين، حيث تمت مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن أوكرانيا لنحو خمس ساعات.

