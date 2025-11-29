صفقات تجارية ثلاثية، ويتكوف يكشف ملامح خطة ترامب الحقيقية في أوكرانيا

18 حجم الخط

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم السبت، إن الشراكة التجارية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، ستكون حصنًا ضد الصراعات، داعيًا الأوكرانيين لانتهاج الدبلوماسية لحل الصراع.

كسب المال لا الحرب

وتحت عنوان "كسب المال لا الحرب: خطة ترامب الحقيقية للسلام في أوكرانيا"، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قوله إن الأوكرانيين ناضلوا ببسالة من أجل استقلالهم وحان وقت ترسيخ ما حققوه عبر الدبلوماسية.

وزعمت الصحيفة أن الكرملين أقنع البيت الأبيض بفكرة السلام عبر الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ويتكوف انضما إلى هذه الفكرة، وهو ما يعد خيبة أمل لأوروبا.

شراكة تجارية ثلاثية

ونقلت "وول ستريت جورنال" كذلك عن ويتكوف قوله إنه إذا أصبحت روسيا وأوكرانيا وأمريكا شركاء تجاريين فسيكون ذلك حصنا منيعا ضد أي صراعات، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك موارد هائلة ومساحات شاسعة من الأراضي.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا فيها.

وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.

الخطة الأمريكية والموقف الأوروبي

وفي 21 نوفمبر الجاري، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية نهائية، لكن لا يتم في الوقت الراهن بحث تفاصيل النص مع روسيا.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الإدارة الأمريكية عاجزة، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.

وأشار إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.

