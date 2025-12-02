الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ترامب: سأنهى الحرب الروسية الأوكرانية لأفوز بجائزة نوبل للسلام

ترامب: سأنهى الحرب
ترامب: سأنهى الحرب الروسية الأوكرانية لأفوز بجائزة نوبل
الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لدينا أشخاص في روسيا الآن يعملون على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

 

ترامب: أنهيت 8 حروب وسأنهى حرب روسيا وأوكرانيا


وأضاف “ترامب” خلال تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء، أنهيت ٨ حروب وسأنهي حربا إضافية-في إشارة لقرب التوصل الي اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لانهاء الحرب.

 

ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام


وواصل الرئيس الأمريكي، قوله: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام على كل حرب أنهيتها، وسننشر الحرس الوطني في مدينة نيو أورلينز قريبا.

 

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا أصبح قريبا جدا، مؤكدا أن الأمر ليس سهلا.

ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا


وأضاف ترامب: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا.. إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا وكنت أعتقد أنه كذلك".

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة الآن لأي مواجهة عسكرية إذا اختارت أوروبا خيار الحرب، مؤكدًا أن القوات الروسية في “أقصى درجات الجاهزية”.

بوتين ينتقد الموقف الأوروبي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية


وأضاف بوتين أن الأوروبيين لا يملكون أي أجندة سلام، مشيرًا إلى أنهم يقفون في صف الحرب الروسية الأوكرانية ويدفعون نحو التصعيد بدلًا من البحث عن حلول سياسية أو تفاوضية.

تصريحات بوتين تؤكد استمرار التوتر بين موسكو والغرب


تصريحات بوتين تأتي في ظل تصاعد التوتر بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وسط تبادل الاتهامات بشأن الأمن الإقليمي وأزمة أوكرانيا.

بوتين: أوروبا تعيش في أوهام وقادرون على عزل أوكرانيا عن البحر

الإليزيه: ماكرون يبحث مع ترامب الوضع في أوكرانيا

