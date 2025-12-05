الجمعة 05 ديسمبر 2025
احذري، الضغط النفسي يمكن أن يتسبب في تراكم الدهون بجسمك

زيادة الوزن
تخزين الدهون بالجسم من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات ما يسبب زيادة الوزن سريعا بالجسم وللاسف يصعب نزوله.

وتخزين الدهون بالجسم له أسباب عديدة قد تجهلها الفتيات وبالتالى لا يأخذن حذرهن ما يزيد من تخزين الدهون بالجسم.

الضغط النفسي يخزن الدهون بالجسم 

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن الضغط النفسي من أكثر ما يؤثر على الجسم وشكله، والجسم عندما يدخل في حالة توتر طويلة يفرز هرمون اسمه كورتيزول والكورتيزول يجعل الجسم يحافظ على الدهون ويقلل الحرق خاصة في منطقة البطن وهو السبب الذى يزيد الوزن.

 

 

الضغط النفسي يزيد الوزن 

وأضاف أنه عند القلق والتوتر الجسم يبحث عن أى شيء للتهدئة ويعتبر الطعام هو أسرع شيء لذلك، خاصة الطعام الذى يحتوى على السكر والنشويات لرفع هرمون الدوبامين الذى يعطى الشعور بالراحة، ولكن بعدها يدخل الجسم في دورة تخزين دهون لأن هذا النوع من الطعم، يدخل الدم بسرعة والأنسولين يعلى ويبدأ يخزن الفائض على الفور.

سبب الاكل العاطفى

وتابع، أن الاكل العاطفي ليس نابع من الجوع الحقيقي لكنه نابع من مشاعر مثل الحزن والقلق والفراغ والملل والتوتر ما يجعل الجسم يدخل سعرات زائدة بدون أن يحتاجها، والجسم يتصرف فيها على أنها طاقة زائدة فيخزنها دهون.

وأوضح الدكتور محمد زهران أخصائي التغذية، أن الضغط النفسي يقلل النوم ما يجعل الجسم يفرز هرمونات ترفع الشهية وتقلل احساس الشبع وبالتالى يميل الجسم الطعام بدون وعى والتى تتحول الوجبات إلى دهون سريعا فى الجسم.

وأضاف اخصائي التغذية، أن الحل هنا ليس نظاما غذائيا أو حرمانا من الطعام بل محاولة الحفاظ على الهدوء النفسي والتخلى عن التوتر والعصبية والقلق.

