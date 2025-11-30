كيفية التخلص من “الدهون الحشوية” بالنظام الغذائي والنشاط البدني

18 حجم الخط

أشارت الأبحاث على مدى السنوات القليلة الماضية إلى أن وجود كميات مفرطة من دهون الأحشاء — وهي الدهون التي تحيط بمنطقة البطن وتحمي الأعضاء الداخلية — يمكن أن يكون ضار بصحة الإنسان.

وتظهر الدراسات أن المستويات غير الصحية من دهون الأحشاء قد تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، وتوقف التنفس أثناء النوم، والسرطان، ومرض الزهايمر.

أهمية منع تراكم الدهون الحشوية

ويعيش ما يقارب من ثلاثة مليارات شخص حول العالم بـوزن زائد أو سمنة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وعادة ما تحدث زيادة الوزن ببطء، على مدى سنوات عديدة، وتعد الأدلة محدودة حول كيفية مساعدة السلوكيات اليومية في منع تراكم الدهون في أجزاء مختلفة من الجسم على المدى الطويل.

فالدهون التي تتراكم في عمق البطن حول الأعضاء الداخلية، والمعروفة باسم دهون الأحشاء، فهي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأيض والموت المبكر، لذلك، فإن إيجاد طرق فعالة لمنع هذا النوع من زيادة الدهون أمر بالغ الأهمية.

ووجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “JAMA Network Open”، أن تحسين كل من النظام الغذائي ومستويات التمارين الرياضية في نفس الوقت قد يكون أكثر فائدة في منع زيادة الوزن، وخاصة دهون الأحشاء، من التركيز على أحد هذه الخيارات الصحية لنمط الحياة فقط.

سبب النظر إلى تغييرات النظام الغذائي والنشاط البدني معا

لإجراء هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات الصحية لأكثر من سبعة آلاف مشارك، كان متوسط عمر المشاركين في الدراسة حوالي تسعة وأربعين عاما في بداية الدراسة، التي تابعت المشاركين لمدة سبع سنوات في المتوسط.

شملت متابعة المشاركين قياس إنفاق الطاقة الناتج عن النشاط البدني لمدة اثنين وسبعين ساعة على الأقل، وإجراء فحص “DEXA” لتقييم دهون الجسم، وتقييم مدى التزام المشاركين بنظام حمية البحر الأبيض المتوسط.

تنظر معظم الدراسات طويلة الأمد إلى النظام الغذائي والنشاط البدني بشكل منفصل، لكن الناس لا يعيشون حياتهم بسلوكيات منعزلة، وتظهر الأدلة أن روابط أوضح وأكثر اتساق بالنتائج الصحية تظهر عندما نقوم بتقييم التغييرات في كلا السلوكين في نفس الوقت.

انخفاض دهون الأحشاء والدهون الكلية للجسم مع النهج المشترك

وجد الباحثون أن المشاركين الذين قاموا بتحسين نظامهم الغذائي ومستويات نشاطهم البدني في وقت واحد حققوا أعلى انخفاض في دهون الجسم، في حين ارتبط تغيير واحد فقط من خيارات نمط الحياة بتحسينات معتدلة في دهون الجسم.

اكتشف العلماء أيضا أنه بعد التعديل حسب مؤشر كتلة الجسم (BMI)، أسفر الارتباط بين تغييرات النظام الغذائي والنشاط البدني عن تغييرات كبيرة في مستويات دهون الأحشاء، مما يدل على أن دهون الأحشاء استجابت على وجه التحديد لهذه التغييرات الصحية.

وأفاد الباحثون أن المشاركين الذين حسنوا النظام الغذائي ومارسوا الرياضة في نفس الوقت اكتسبوا في المتوسط نحو واحد فاصل تسعة كيلوجرامات أقل من إجمالي دهون الجسم ومئة وخمسين جرام أقل من دهون الأحشاء مقارنة بأولئك الذين لم يقوموا بكلا التحسينين في نمط الحياة.

لم يرتبط تحسين جودة النظام الغذائي والنشاط البدني معا بانخفاض في زيادة الوزن فحسب، بل ارتبط أيضا بنمط توزيع صحي لدهون الجسم، ومعالجة كلا السلوكين معا توفر فوائد أكبر من تحسين أحدهما فقط، ويجب النظر إلى هذه السلوكيات الصحية على أنها استراتيجيات تكميلية وليست متنافسة.

