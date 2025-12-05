جرائم حرب في الكاريبي والهادئ.. قيادات ترامب تحت مجهر التحقيقات البرلمانية.. خبراء يرفضون قواعد الاشتباك الأمريكية.. اتهامات بالقتل خارج القانون في ضربات مكافحة المخدرات

18 حجم الخط

تصاعدت حدة الاتهامات الموجهة إلى قيادات أمريكية بالتورط في ارتكاب "جرائم حرب" جراء الضربات التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد سفن في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بدعوى مكافحة "إرهابيي المخدرات"، في وقت تزعم فيه واشنطن أن "ما تقوم به هو عمليات مشروعة تدخل في نطاق قواعد الحرب".

ومع تزايد الاتهامات بالقتل خارج القانون واحتمالات وقوع جرائم حرب، يجد كبار المسؤولين العسكريين أنفسهم تحت مجهر التحقيقات البرلمانية.

وفي السياق، نشرت جريدة "ذا جارديان" البريطانية تحقيقا موسعا حول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي، مؤكدة أن "معظم الخبراء القانونيين يرفضون المزاعم الأمريكية حول استهداف سفن في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يُشتبه في استخدامها لتصدير المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة".

وقالت الجريدة: "إن خبراء القانون الدولي يرفضون ما تقوله واشنطن على نطاق واسع، ويرون أن الولايات المتحدة ليست في صراع مع جماعة مسلحة متورطة في مهاجمة أراضيها أو أصولها في الخارج".

وأضافت الجريدة: "أثار تقرير حديث لصحيفة واشنطن بوست عاصفة من الجدل، حيث أشار إلى أن هجوما مميتا على قارب يقل 11 شخصا في البحر الكاريبي أعقبه هجوم ثان بعد أن فشلت الضربة الأولى في قتل جميع من كانوا على متنه".

إدارة ترامب تشن حربا بلا هوادة ضد سفن في الكاريبي والمحيط الهادئ

وتابعت: "منذ سبتمبر 2025، استهدفت إدارة ترامب بلا هوادة سفنا في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 81 شخصا على الأقل في أكثر من 20 ضربة، وتصر الإدارة على أن الضربات قانونية بموجب قواعد الحرب، بحجة أن الولايات المتحدة منخرطة في صراع مسلح مع تجار المخدرات، الذين تتهمهم بالتعاون مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات غير المشروعة".

ووسط تكهنات بارتكاب جريمة حرب أو حتى جريمة قتل، تعهدت لجان القوات المسلحة التي يقودها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، والتي كانت حتى الآن مذعنة لمطالب دونالد ترامب، بالتحقيق.

وتستهدف التحقيقات كلا من وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية فرانك برادلي.

ويقول محللون قانونيون: إن "ما يزيد من إلحاح الأمر هو الشكوك في أن الضربات تنتهك قوانين الحرب الراسخة، حتى مع قبول ادعاءات البيت الأبيض المثيرة للجدل بأنه في حالة حرب، ويزداد الأمر غرابة بسبب الادعاء بأن الضربة وقعت امتثالا لأمر من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث"، وفق "ذا جارديان".

قانون النزاعات المسلحة يجرم استهداف العاجزين عن القتال

تنقل الجريدة عن، الأستاذة في كلية كاردوزو للحقوق والمستشارة القانونية السابقة لوزارة الخارجية ريبيكا إنجبر قولها: "حتى لو صدقنا تصورهم بأن الأفراد على متن هذه السفن مقاتلون، فسيظل قتلهم غير قانوني إذا كانوا عاجزين عن القتال، أي عاجزين عن أداء واجبهم؛ ومن غير القانوني قطعا قتل شخص غرقت سفينته، وهذا مبدأ راسخ في قانون النزاعات المسلحة".

وينص هذا الحظر صراحة على أنه "يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الجرحى والمرضى أو الغرقى في جميع الظروف، ويصنف هؤلاء الأشخاص ضمن فئات الأشخاص العاجزين عن القتال؛ ويحظر تماما جعلهم هدفا للهجوم".

مقاومة الأوامر غير القانونية مشروع للعسكريين

تدعم مبادئ نورمبرج لعام ١٩٥٠، التي اعتُمدت بعد محاكم الحلفاء التي حاكمت مجرمي الحرب النازيين بعد الحرب العالمية الثانية، الحق في مقاومة الأوامر غير القانونية بشكل واضح، حيث ينص على أن "الفرد الذي ينفذ تعليمات غير قانونية نيابة عن رئيسه لا يعفى من المسؤولية بموجب القانون الدولي"

يقول مدير مركز القانون العسكري بجامعة تكساس التقنية والمستشار الأول السابق للجيش الأمريكي في شؤون قانون الحرب جيفري كورن: "إن الحادث أثار تساؤلات حول سبب عدم إمكانية إنقاذ الناجين أولًا قبل إغراق السفينة، ويجب مساءلة من ارتكبوا ذلك عن الهدف من الضربة الثانية، هل كان الهدف هو القارب أم أفراد الطاقم؟".

ويضيف كورن: "إذا كان الطاقم هو هدفك، فلديك مشكلة حقيقية، لأن هذا ببساطة غير لائق. أما إذا كان القارب ضرورة عسكرية مزعومة لديك للضربة الثانية، فلماذا اضطررت إلى القيام بذلك وهم متشبثون بجانب القارب؟ لماذا لم تتمكن من التدخل لإنقاذهم".

وتابع: "إنهم يتعاملون مع التهديد الإجرامي على أنه تهديد حربي، وهذه القاعدة لا تنطبق على استهداف قارب مخدرات".

قانون الحرب لا يطبق دون نزاع مسلح

ويؤكد كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية برايان فينوكين إن الضربة الثانية والهجوم نفسه، غير قانونيين بغض النظر عن تفاصيلهما الدقيقة، لعدم وجود نزاع مسلح؛إذ إن قانون الحرب لا يطبق دون نزاع مسلح".

من جهته، حث كورن مجلس الشيوخ على توجيه سلسلة من الأسئلة المحددة إلى قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية فرانك برادلي أهمها: ما هو الأمر الذي تلقيته؟ من الذي أمرك به؟ هل أدليت بتصريح اقتلوهم جميعا؟ هل أدليت به قبل الضربة الأولى أم قبل الضربة الثانية؟ ما هو الهدف الذي كنت تهاجمه؟ ما هي حزمة الأسلحة التي استخدمتها؟ لماذا لم تكترث بمحنة أفراد طاقم السفينة المنكوبة؟".

وأضاف كورن: "لو رأينا عدوًا يفعل هذا بأحد بحارتنا، أعتقد أننا سنغضب بشدة".

