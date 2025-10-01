اجتماع طارئ للبنتاجون وتغييرات جذرية بالإدارة، تفاصيل وجود انقسام حاد في أمريكا

بشكل مفاجئ وعلى حين غرة، وجد قادة الجيش الأمريكي وأعضاء البنتاجون أنفسهم أمام اجتماع طارئ سابق لموعده بعدة أشهر مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

اجتماع طارئ تغيرات جذرية في الإدارة الأمريكية

وجاء الاجتماع المفاجئ حاملًا تغييرات جذرية، تدعو للتركيز على التهديدات الداخلية، وتقلص الدور الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، وتضع منافسة الصين عسكريًا على الرف.

لكن القادة عسكريون أعربوا عن انتقادهم الشديد للخطة، بما فيهم رئيس الأركان دان كاين، لاسيما مع إعلان هيغسيث الصريح نية واشنطن سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا ودمج بعض وحدات القيادة الأمريكية، تزامنًا مع عملية إعادة هيكلة واسعة للقوات المسلحة، تتمثل بخفض عدد الجنرالات والأدميرالات الذين يشرفون على الجيش الأمريكي، والبالغ عددهم نحو 800 بنسبة 20%، إضافة لإقالة شخصيات عسكرية بارزة مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون الابن، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، وغيرها من النساء اللاتي يتقلدن مناصب عسكرية.

هيجيست يطبق مقوله ترامب أمريكا أولًا

هيغسيث الذي يجسد كلامه فكر ترامب في تطبيق مقولة "أمريكا أولا"، جاء في مسودة خطته التي نقل تفاصيلها تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أمريكا تسعى إلى استخدام الأفراد العسكريين في دور أكثر حزمًا في الداخل، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لجهود إغلاق الحدود، وصد أشكال الهجرة الجماعية غير القانونية، والاتجار بالمخدرات، وتهريب البشر، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، متناسيًا وفق رأي من عارض بنود الخطة داخل البنتاجون، الدور الأمريكي العسكري خارج حدود الولايات المتحدة.

القادة العسكريون الأمريكيون يصفون الخطة بالمحبطة

ووصف القادة العسكريون الأمريكيون الخطة بالمحبطة وقصيرة النظر، في انقسام واضح قد قد ينعكس على صورة القوة الأمريكية في الداخل والخارج، لتبقى المؤسسة العسكرية أمام خيار إستراتيجي ستظهر نتائجه في بنية الدفاع الأمريكي وسياسته العالمية خلال المرحلة المقبلة.

