ترامب: الولايات المتحدة تبدأ قريبا استهداف تجار المخدرات برّا

18 حجم الخط

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تبدأ في القريب العاجل جدا استهداف تجار المخدرات على الأرض ونوه بأن الجيش الأمريكي يعرف طرق تحركاتهم.

ترامب: الولايات المتحدة ستبدأ قريبا باستهداف تجار المخدرات على البر



وقال ترامب في اجتماع حكومي: "نعتزم البدء بشن الضربات مثل هذه الضربات ستكون على البر كذلك.. إنها أسهل بكثير.. ونعرف المسارات التي يسلكونها. نعرف كل شيء عنهم. نعرف أماكن سكنهم. نعرف أماكن سكن الأشرار. وسنبدأ بذلك قريبا جدا".



وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات، حيث استخدمت قواتها بشكل متكرر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.

ومنذ سبتمبر، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن عمل القوات المسلحة الأمريكية على خيارات لضرب تجار المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “ البنتاجون” في بيان اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل بالفعل على صياغة خطة في حال استقالة نيكولاس مادورو من منصبه كرئيس لفنزويلا.

أمريكا تعد خطة عمل لاستخدامها في حال غادر مادورو منصبه

وذكرت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون في ردها على سؤال حول دور واشنطن في فنزويلا في حال تنحي مادورو: "لدى الوزارة خطة لكل الاحتمالات. نحن مؤسسة تخطيط. إذا حدث أي شيء في أي مكان في العالم، فلدينا خطة استجابة جاهزة ومُعدة مسبقا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.