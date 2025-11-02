في اليوم العالمي للإفلات من العقاب، مركز الميزان: جرائم الاحتلال بحق الصحفيين جرائم حرب

يصادف 2 نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، تخليدًا لذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي. ويهدف هذا اليوم إلى التأكيد على خطورة ظاهرة الإفلات من العقاب، والدعوة لاتخاذ خطوات عملية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.



انتهاكات جسيمة في غزة

بمناسبة هذا اليوم، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان – فلسطين بيانًا أكد فيه استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق الصحفيات والصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال ما وصفها المركز بـ”جريمة الإبادة الجماعية” المتواصلة للعام الثالث على التوالي.

وأشار المركز إلى أنّ الاحتلال حوّل الصحفيين إلى هدف مباشر لهجماته عبر القتل والإصابة والاعتقال، ومنعهم من الوصول إلى أماكن الأحداث لتغطيتها، إلى جانب تدمير المعدات والمقرات الإعلامية، وقرصنة الترددات والبث الإذاعي، ومنع دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

304 شهيدًا من العاملين في الإعلام

ووفق توثيقات مركز الميزان، ارتكبت قوات الاحتلال خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 2 نوفمبر 2025، جرائم أدت إلى استشهاد 304 صحفيين وعاملين في الإعلام، بينهم 38 امرأة، و96 مراسلًا و108 مصورين.

كما أصيب 433 صحفيًا، واعتُقل 48 آخرون، فيما استُهدف 65 صحفيًا أثناء تغطيتهم الميدانية المباشرة، و7 آخرون خلال تنقلهم في مركبات تحمل شارة الصحافة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكد المركز أنّ هذه الجرائم تمثّل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بحرية الرأي والتعبير.

كما شدّد البيان على أنّ استهداف الصحفيين يُعد خرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم قوات الاحتلال بحماية المدنيين وتمييزهم عن العسكريين، وفقًا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.



دعوة لإنهاء الإفلات من العقاب

وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد لجرائم الاحتلال المنظمة ضد الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام، معتبرًا أنّها ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

كما عبّر عن استهجانه لموقف المجتمع الدولي الصامت، الذي يمنح حصانة لمرتكبي الجرائم بدلًا من محاسبتهم، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للصحافيين الفلسطينيين، ومساءلة الجناة أمام العدالة الدولية.

