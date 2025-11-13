أول تعليق من روبيو على تقارير وقف بريطانيا تعاونها الأمني بسبب عمليات البحر الكاريبي

18 حجم الخط

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، تقارير أفادت بأن بريطانيا توقفت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن قوارب تهريب المخدرات بسبب مخاوف تتعلق بطبيعة الضربات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في كندا، قال روبيو إنه لم يتطرق أحد للعمليات قرب فنزويلا خلال الاجتماع، مضيفًا أن بريطانيا لم تثر مخاوفها معه مباشرة.

وردًا على سؤال حول تقرير لشبكة "سي.إن.إن" يفيد بأن بريطانيا علقت تبادل المعلومات الاستخباراتية، وصف روبيو ذلك بأنه "خبر كاذب"، دون الخوض في التفاصيل.

وقال إن الولايات المتحدة لديها شراكة قوية جدًّا مع بريطانيا.

