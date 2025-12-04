شركات طيران تلغي رحلاتها لفنزويلا بعد إعلان ترامب إغلاق مجالها الجوي

18 حجم الخط

أعلنت شركات طيران جديدة عن تعليق رحلاتهما من وإلى فنزويلا، حيث أعلنت شركات الطيران البنمية عن تعليق الرحلات لمدة يومين، لتنضما بذلك إلى ثماني دول أخرى كانت أوقفت عملياتها استجابة لتحذير أصدرته هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بسبب تزايد النشاط العسكرى فى منطقة الكاريبى.

تحذيرات أمنية محتدمة

وأعلنت شركتا الطيران البنميّتان Copa Airlines تعليق رحلاتهما من إلى فنزويلا، ويأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها يجب اعتباره مغلقًا بالكامل.

في 21 نوفمبر، أوصت FAA شركات الطيران بتوخي أقصى درجات الحذر عند التحليق فوق الأجواء الفنزويلية، مشيرة إلى "تدهور الوضع الأمني وازدياد النشاط العسكري داخل فنزويلا وفي محيطها، ومنذ أغسطس، تنتشر سفن وطائرات حربية أمريكية في الكاريبي ضمن عمليات مكافحة تهريب المخدرات، بينما يرى النظام الفنزويلي أن واشنطن تستغل هذه التحركات للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

بسبب هذا المشهد المتوتر، أوقفت عدة شركات طيران دولية رحلاتها إلى فنزويلا مؤقتًا، ما دفع السلطات الفنزويلية إلى إلغاء تراخيص هذه الشركات واتهامها بـ الإرهاب.

اضطرابات في إحدى إشارات الملاحة الجوية

وأعلنت Copa Airlines وWingo أن تعليق رحلاتهما يومي الخميس 4 والجمعة 5 ديسمبر 2025 جاء نتيجة اضطرابات في إحدى إشارات الملاحة الجوية تم رصدها من قبل طياريهما.

وأكدت الشركتان أنهما ستراقبان الوضع وسينشران تحديثات خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

فنزويلا تمارس سيادتها الكاملة على مجالها الجوي

وقال وزير الخارجية في حكومة مادورو، إيفان خيل: إن العمليات الجوية مستمرة، وفنزويلا تمارس سيادتها الكاملة على مجالها الجوي، وأضاف أنه لا توجد قوة قادرة على انتزاع سيادة الشعب والحكومة على أراضي فنزويلا.

من جانبه، دعا مادورو إلى تنفيذ خطة خاصة لإعادة الفنزويليين العالقين في الخارج بسبب تعليق الرحلات على نطاق واسع. ووفقًا لنائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، فإن الخطة تهدف أيضًا إلى تسهيل سفر أولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة البلاد، من دون أن تقدّم تفاصيل حول كيفية تطبيقها.

واتهمت رودريجيز الولايات المتحدة باتخاذ إجراء غير قانوني وغير شرعي لعزل المجال الجوي الفنزويلي، مؤكدة تفعيل كل الآليات متعددة الأطراف لمواجهة القرار.

إغلاق بعض الأجواء الجوية عند الضرورة

وأكدت المنظمة الدولية للنقل الجوي (IATA) أن لشركات الطيران الحق في تقييم المخاطر التشغيلية بشكل مستقل، بما في ذلك إغلاق بعض الأجواء الجوية عند الضرورة، مع التشديد على أن السلامة تظل أولوية قصوى وأوضحت أن الحذر واجب خصوصًا في الحالات التي تصدر فيها تحذيرات أو تنشأ مخاوف أمنية محددة، وأن من حق الشركات تعليق أو إلغاء الرحلات حفاظًا على سلامة المسافرين والأطقم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.