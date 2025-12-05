الجمعة 05 ديسمبر 2025
طقس دونت مكس، خريف بالنهار وشتاء بالليل، أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق، واضطراب بالملاحة بخليجي العقبة والسويس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء ويوجد فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   14  ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  12 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  25

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 26  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة  الحرارة العظمى 27

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى:  27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة  16 ودرجة الحرارة العظمى 31
 

 

