أخبار مصر

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

طقس اليوم،فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بدءا من السبت المقبل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية لتسجل السواحل الشمالية 19: 20 درجة مئوية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21: 22 درجة مئوية، جنوب البلاد: 22: 25 درجة مئوية.

 

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

