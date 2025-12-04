الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس الجمعة، شبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدأت في الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

هجوم شتوى مفاجئ.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. طقس بارد فى الصباح الباكر.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. ورياح على الصعيد

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الطقس غدا الجمعة الطقس غدا الطقس

مواد متعلقة

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

نلبس شتوي ولا صيفي، الخريف يتلاعب بالمصريين، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، وتحذير من أمطار وأتربة ورمال

أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا الخميس

الأكثر قراءة

السعودية والسودان وغزة وباقي القضايا الإقليمية.. وزير الخارجية يجيب عن شواغل المواطنين في حوار شامل مع الزميلة مجلة الأهرام العربي

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

عمر خربين يسجل أجمل أهداف كأس العرب 2025 (فيديو)

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

متى يكون تعدد الزوجات حلالا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads