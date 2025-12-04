الجمعة 05 ديسمبر 2025
حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

طقس الغد، أمطار خفيفة ونشاط للرياح على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية

 حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

