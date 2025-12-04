الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
18 حجم الخط
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، وذلك على فترات متقطعة.

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

هجوم شتوى مفاجئ.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. طقس بارد فى الصباح الباكر.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. ورياح على الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

 

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

 

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

 

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الخميس الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الخميس

مواد متعلقة

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا الخميس

الأرصاد تحذر من طقس الغد، انخفاض الحرارة ليلا وخريفي معتدل نهارا

انخفاض مستمر في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح وسحب رعدية وبرق (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

قرارات مهمة من التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads