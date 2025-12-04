مباحث التموين بالجيزة تضبط كميات سكر وزيت مدعم وتكشف مخالفات بعدة محال تموينية

18 حجم الخط

شنت مباحث التموين بالجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة رقابية موسعة استهدفت التفتيش على المحال التموينية، للتأكد من التزامها بقواعد صرف الدعم وضبط أي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة المخصصة للمواطنين.

وأثمرت الحملة عن ضبط محل بقالة تموينية لتصرفه في 155 كيس سكر و99 زجاجة زيت من المقررات التموينية بالمخالفة للضوابط المعمول بها.

كما حررت الحملة محاضر ضد 4 محال تموينية ثبت غلقها خلال مواعيد العمل الرسمية دون مبرر، بالإضافة إلى ضبط محل آخر يعمل دون ماكينة صرف، حيث تم فتح تحقيق موسع لمراجعة حركة مبيعاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

