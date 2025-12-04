الجمعة 05 ديسمبر 2025
القبض على صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط صاحب محل لبيع أجهزة “الريسيفر”  لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص داخل نطاق المحافظة.

وجاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات بـ مديرية أمن الجيزة، قيام مالك محل بالمنطقة بطرح أجهزة “الريسيفر” المعدة لكسر شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المسموح بتداولها داخل الأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب استصدار الإذن القانوني، جرى استهداف المحل المشار إليه وضبط المتهم، والعثور بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر المحمّلة ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية، في انتهاك واضح لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثمان ثالث للأسرة المفقودة أبرزها، 3 حوادث تسيطر على أحاديث الشارع بالمنيا اليوم

