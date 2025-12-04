انتخابات النواب 2025، مشاجرة بين سيدة وشاب أمام لجنة انتخابية بالفيوم والأمن يفحص فيديو الواقعة

18 حجم الخط

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محافظة الفيوم، مقطع فيديو يظهر مشاجرة أمام اللجنة رقم 33 بقرية سنرو البحرية التابعة لمركز أبشواي، في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس النواب.

وظهرت المشاجرة بين عدد من المواطنين في محيط اللجنة، ما تسبب في حالة من الارتباك أمام بوابة اللجنة، قبل أن يتدخل بعض الأهالي لفض التجمعات وتهدئة الأوضاع.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تفحص الفيديو، وفور التأكد من صحته سيتم تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، لتقنين الإجراءات وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم.

الناخبون المقيدون بجداول الفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركزا انتخابيا يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الأربع ب الفيوم

تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الاولى التى تضم قسم أول وثان ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحا 11 مستقل و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحا 15 مستقل و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

ويبلغ اجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا منهم 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

