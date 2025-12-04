الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل للحرارة على أغلب الانحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

هجوم شتوى مفاجئ.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. طقس بارد فى الصباح الباكر.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. ورياح على الصعيد

الطقس في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وبارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا درجات الحرارة غدا الخميس طقس طقس غدا حالة الطقس غدا حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من طقس الغد، انخفاض الحرارة ليلا وخريفي معتدل نهارا

انخفاض مستمر في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

انخفاض في درجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

انخفاض 4 أنواع أكبرها في الشيدر، أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أقنعة على الجدران وكرسي مريب، مشاهد لأول مرة من داخل جزيرة المجرم الجنسي إبستين (فيديو)

عودة المياه إلى 5 مناطق بالجيزة بعد إصلاح كسر الماسورة الرئيسية أمام مستشفى أم المصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي وارتفاع المكرونة وقشر البياض

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads