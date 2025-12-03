الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب وذلك على فترات متقطعة.

 

إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس

انخفاض مستمر في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

