أخبار مصر

أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة (اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة ٩ صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. 


كما أشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبا على مناطق من (حلايب وشلاتين).

 
وأوضحت أن طقس اليوم يشهد أيضًا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب. 

 

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس


كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة في بعض المناطق

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في  آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15

الجريدة الرسمية
ads