أخبار مصر

نلبس شتوي ولا صيفي، الخريف يتلاعب بالمصريين، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، وتحذير من أمطار وأتربة ورمال

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة تشهده البلاد اليوم وغدا، لتعاود الانخفاض مرة أخرى يوم السبت المقبل، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس،ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

 

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

 

حالة الطقس في القاهرة اليوم

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب وذلك على فترات متقطعة.

 

سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار  حيث تسقط الأمطار الخفيفة  على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبًا على حلايب وشلاتين فترات متقطعة.


كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق

 

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدأت فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي في الساعة التاسعة صباحا


درجات الحرارة اليوم الخميس في مدن مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   18  ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  24

الإسكندرية:درجة الحرارة: 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12  و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 25  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة  الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى:  26

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة  16 ودرجة الحرارة العظمى 30

