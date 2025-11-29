السبت 29 نوفمبر 2025
طقس الغد، أمطار خفيفة ونشاط للرياح على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

 

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

مائل للحرارة نهارًا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في  آخر الليل  ، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

