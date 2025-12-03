الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: دعم متكامل للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات ضمن مبادرة «تمكين»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
18 حجم الخط
ads

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جهودها المتواصلة في دعم الطلاب من ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق ٣ ديسمبر من كل عام.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تدعم بصورة مباشرة تنفيذ المبادرة الرئاسية «تمكين» والتي تستهدف دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات، من خلال توفير بيئة أكاديمية دامجة، وتقديم خدمات تكنولوجية وتعليمية متقدمة، وإتاحة البنية التحتية الجامعية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأوضح الوزير أن المبادرة الرئاسية «تمكين» أسهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز قدرات الجامعات على توفير الوسائل المساعدة والبرامج التدريبية والخدمات الداعمة التي تُسهّل دمج الطلاب في الحياة الجامعية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بصورة دورية ما يتم إنجازه لضمان تحقيق الأهداف المقررة للمبادرة.

إنشاء وحدات دعم ذوي الإعاقة

وأشار الوزير إلى استمرار دعم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد لتوسيع إنشاء وحدات دعم ذوي الإعاقة، وتطوير الأدوات الرقمية المساعدة، وتقديم الدعم الأكاديمي والإرشادي، بما يعزز تكافؤ الفرص ويرفع الوعي المجتمعي داخل الحرم الجامعي.

هذا، وسوف تستمر الجهود التي تبذلها الجامعات والمعاهد في تنفيذ فعاليات وبرامج توعوية وأنشطة تعليمية وثقافية موجهة للطلاب ذوي الإعاقة، والتي تعكس التزام الدولة بدعم وتمكين هذه الفئة، اتساقًا مع رؤية مصر في بناء مجتمع شامل يتيح للجميع فرصًا متساوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي ذوي الاعاقة البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلم الجامعات الحكومية الجامعات والمعاهد الجامعات المصرية ذوي الإعاق وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

إعلان نتائج بطولة الرماية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

مجلس الوزراء يعتمد إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات

"بحوث الإلكترونيات" وجامعة تيانجين الصينية ينظمان ورشًا لتمكين الباحثات في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي

وزير التعليم العالي: اجتماع الألكسو بالقاهرة يجسد وحدة الرؤية والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات

تفاصيل إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا

جامعة عين شمس تحصد جائزتين في "مسابقة عبادة الدولية للباحث المتميز"

مصر للطيران للشحن الجوي تنفذ تجربة إخلاء طوارئ بمجمع بضائع القاهرة

موظفة بجامعة عين شمس تحصد أول ذهبية عالمية لمصر والعرب في الكاراتيه الحركي

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads