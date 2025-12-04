الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب التقديم لمسابقة أولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية لطلاب المدارس

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
18 حجم الخط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا– ممثلة في اللجنة الوطنية للعلوم الاجتماعية والإنسانية – عن فتح باب التقدم للمشاركة في أولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية ومدارس STEM.

ويأتي ذلك في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على إتاحة فرص متنوعة للمشاركة في  المنافسات العلمية لطلاب مراحل ما قبل الجامعة، وتعزيز الجودة والتنافسية في التعليم.


يهدف الأولمبياد إلى:
* تعزيز الوعي بأهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية بين طلاب المدارس.
* تنمية مهارات البحث والتحليل والنقد والتفكير الإبداعي.
* اكتشاف الطلاب الموهوبين في مجالات الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس، التاريخ، الجغرافيا، والاقتصاد.
* ربط العلوم الاجتماعية بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
* دعم ثقافة الحوار وتقبل الآخر.
محاور المسابقة (يختار الطالب محورًا واحدًا):
أولًا: البحث العلمي المصغر
إعداد بحث من 3–5 صفحات حول أحد الموضوعات الاجتماعية أو الإنسانية، مثل:
* الهوية الوطنية في العصر الرقمي
* ثقافة المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع
* الإنسان الرقمي والحكومة الذكية
* صناعة البطل الرياضي
* التراث والمتاحف
* الجغرافيا الرقمية وGIS
* الجغرافيا البيئية والتغير المناخي
* الأخلاقيات البيئية
* تأثير الذكاء الاصطناعي على العلاقات الاجتماعية
ثانيًا: المشاريع الإبداعية
* فيديو قصير أو بوستر توعوي حول قضية اجتماعية
* قصة قصيرة أو عمل أدبي يعالج فكرة إنسانية
شروط الالتحاق:
أن يتراوح عمر المتسابق بين 12 و18 عامًا حتى نهاية ديسمبر 2025، وأن يكون مقيدًا بمرحلة التعليم الإعدادية أو الثانوية.
رفع صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد عبر  هذا الرابط
آخر موعد لتلقي المشاركات: 31 يناير 2026


الجوائز 
 

تقدم الأكاديمية 3 جوائز مالية للمقالات الفائزة، قيمة كل جائزة 3000 جنيه، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذكاء الاصطناعي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمى البحث العلمي الحكومة الذكية

مواد متعلقة

فتح باب التقديم للنسخة الثانية من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار

قرارات مهمة من التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل

بسبب تجربة طوارئ، نداء من مصر للطيران لعملائها بشأن السفر بمطار القاهرة اليوم

ألسن عين شمس تنظم ورشة عمل حول "توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي"

التعليم العالي: دعم متكامل للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات ضمن مبادرة «تمكين»

إعلان نتائج بطولة الرماية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

مجلس الوزراء يعتمد إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات

"بحوث الإلكترونيات" وجامعة تيانجين الصينية ينظمان ورشًا لتمكين الباحثات في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads