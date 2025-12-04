18 حجم الخط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار ARICA، وهي منحة يُقدّمها اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بهدف تعزيز الشراكات البحثية العربية وتمويل المشروعات العلمية المشتركة، علي أن يستمر فتح باب التقديم حتى 30 ديسمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار دعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون العربي في مجالات البحث العلمي والابتكار.

مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار ARICA

وتأتي هذه النسخة استكمالًا للنجاح المميز للنسخة الأولى، التي شارك فيها أكثر من 200 باحث من 17 دولة عربية، وأسفرت عن تمويل مشروعات بحثية عربية مشتركة، مما يعكس أهمية المبادرة ودورها في دعم التعاون العلمي على المستوى العربي.

وتعتمد النسخة الثانية من المبادرة على رؤية موسعة تشمل:

• تعزيز التعاون البحثي العربي.

• تطوير آليات الترشيح والتقييم والمتابعة.

• إشراك مؤسسات العمل العربي المشترك وخبراء دوليين.

المجالات المتاحة:

• الزراعة والغذاء والبيئة

• الطاقة والمياه

• الصحة والدواء

• التكنولوجيا المتقدمة

• العلوم الاجتماعية والإنسانية

آلية التقديم:

يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة:

ودعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الباحثين المصريين والعرب في التخصصات ذات الصلة إلى اغتنام هذه الفرصة التي يقدمها اتحاد مجالس البحث العلمي العربية لتعزيز البحث العلمي المشترك ودعم الابتكار في العالم العربي.

وفي سياق أخر أعلنت أكاديمية البحث العلمي، ممثلة في اللجنة الوطنية للرياضيات، الموسم الخامس لمسابقة "الرياضيات في كل مكان" لطلاب المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات (Pi Day) في 14 مارس.

جاء ذلك في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على إتاحة الفرص المختلفة للطلاب من جميع مراحل التعليم قبل الجامعي للمشاركة في المنافسات العلمية.

وحددت الأكاديمية الفئات المشاركة في المسابقة، وهي طلاب المدارس حتى الصف الثاني عشر.

مجالات مسابقة الرياضيات في كل مكان

وجاءت مجالات الموسم الخامس من المسابقة كالتالي:

رحلة العلماء العرب في الرياضيات.

الرياضيات التطبيقية (السوائل، ميكانيكا الكم الحاسوبية، الرياضيات في علم الفلك، الأرصاد الجوية، التغير المناخي).

الاحتمالات والإحصاء.

الهندسة وعلم المثلثات.

الجبر وعلم الأرقام والأنظمة الديناميكية.

موضوع عام في الرياضيات.

طريقة التقديم لمسابقة الرياضيات في كل مكان

اختيار الفئة الأنسب.

تسجيل الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

تحميل الملف البحثي متضمنًا: الفئة المختارة - اسم الطالب/الطالبة - عنوان الموضوع البحثي - الملخص (200 كلمة كحد أقصى) - المقدمة (صفحتان كحد أقصى) - تفاصيل الموضوع (3–6 صفحات) - الفوائد المستخلصة والأفكار المستقبلية (إن وجدت) - المراجع - شهادة الميلاد للطلاب أقل من 16 سنة أو بطاقة الرقم القومي للطلاب فوق 16 سنة - صورة شخصية للطالب.

آخر موعد لاستلام الطلبات بمسابقة الرياضيات في كل مكان

كما حددت الأكاديمية آخر موعد لاستلام طلبات الأقدم للمسابقة وهو 31 ديسمبر 2025.

على ان يتم الإعلان عن القائمة المختصرة: 1 فبراير 2026، وتكون المسابقة النهائية بجلسة عرض داخل الأكاديمية.

جوائز مسابقة الرياضيات في كل مكان

شهادات وجوائز مالية لأفضل 3 فائزين.

شهادة لأفضل بحث مكتوب وأقل نسبة اقتباس.

شهادة لأفضل مناقشة

للتسجيل في المسابقة يمكنك الدخول هنــــــا.

