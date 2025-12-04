الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

الشحات يشارك في مران الأهلي اليوم بعد تعافيه من الإصابة

حسين الشحات
حسين الشحات
ينتظم حسين الشحات لاعب الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التى تعرض لها مؤخرًا، حيث أصبح اللاعب جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته لمواجهة إنبى في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، في 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي
وتنطلق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر الجاري، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

