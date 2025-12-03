إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر

18 حجم الخط

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أسماء حكام مباراة الجونة أمام بترول أسيوط في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط

يدير مباراة الجونة وبترول أسيوط طاقم حكام مكون من حمادة القلاوي “حكم ساحة” ومحمد مجدي الشيخ ووائل كامل “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع”.

طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط، فيتو

حرس الحدود يطيح بالإسماعيلي خارج كاس مصر

تأهل فريق حرس الحدود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3ـ1، في المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين الماضي، على إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقدم حرس الحدود في الدقيقة 26 عن طريق فوزي الحناوي، ثم تعادل الإسماعيلي بأقدام لاعبه محمد عمار في الدقيقة 3+45، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1ـ1 ويتجه الفريقين للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي سجل حرس الحدود ثنائية عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 94 ومحمود أوكا في الدقيقة 120.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.