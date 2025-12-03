الأربعاء 03 ديسمبر 2025
إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أسماء حكام مباراة الجونة أمام بترول أسيوط في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط

يدير مباراة الجونة وبترول أسيوط طاقم حكام مكون من حمادة القلاوي “حكم ساحة” ومحمد مجدي الشيخ ووائل كامل “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع”.

حرس الحدود يطيح بالإسماعيلي خارج كاس مصر

تأهل فريق حرس الحدود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3ـ1، في المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين الماضي، على إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقدم حرس الحدود في الدقيقة 26 عن طريق فوزي الحناوي، ثم تعادل الإسماعيلي بأقدام لاعبه محمد عمار في الدقيقة 3+45، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1ـ1 ويتجه الفريقين للوقت الإضافي. 

وفي الوقت الإضافي سجل حرس الحدود ثنائية عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 94 ومحمود أوكا في الدقيقة 120. 

