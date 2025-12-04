مطروح تطلق شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة

18 حجم الخط

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بإطلاق شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة والتي ستقام نهائياتها بمحافظة الوادي الجديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.



حضور رسمي وشبابي من مختلف القطاعات التعليمية والرياضية

وجاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وعدد من مديري الإدارات والطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية.





تقدير المحافظ لجهود وزارة الشباب والرياضة

ووجّه اللواء خالد شعيب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهود دعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكّدًا أهمية استغلال طاقات الشباب في الأنشطة الرياضية المتنوعة، ومنها أولمبياد المحافظات الحدودية، بما تسهم به من غرس روح الانتماء والوعي الوطني بين الشباب، خاصة في المحافظات الحدودية.

كما أعرب المحافظ عن تمنياته للفرق المشاركة من أبناء مطروح بتحقيق مراكز متقدمة، مع التأكيد على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم.

مشاركة واسعة من مؤسسات مطروح

من جانبه، أوضح الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الأولمبياد في نسختها السادسة ستُقام بمحافظة الوادي الجديد، ويشارك فيها من مطروح: أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية، وطلاب وطالبات جامعة مطروح، وطلاب وطالبات التربية والتعليم، وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية.





المنافسات الرياضية في 12 لعبة

وأشار رفاعي إلى أن التصفيات تقام في 12 لعبة رياضية تشمل:خماسي كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة قدم شاطئية، وكرة طائرة شاطئية، والسباحة، وألعاب القوى، والشطرنج، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وكرة السرعة.

