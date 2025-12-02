محافظ مطروح يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لبحث استعدادات افتتاح مكتب التصديقات

18 حجم الخط

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير أحمد فوزي الشريف نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، في إطار زيارته للمحافظة لمتابعة التجهيزات والاستعدادات لافتتاح مكتب التصديقات الملحق بالغرفة التجارية بمطروح، بهدف التيسير على المواطنين.

حضور قيادات الغرفة التجارية

جاء ذلك بحضور عصام فتحي مدير مكاتب التصديقات، والمهندس محمد الرافع، وأيمن جمال، ومختار جبريل رئيس الغرفة التجارية، ومحمد غازي مدير عام الغرفة، وسليمان علي أمين الصندوق بالغرفة.

دعم المحافظ لافتتاح مكتب التصديقات

ورحّب محافظ مطروح بنائب مساعد وزير الخارجية، مؤكدًا أهمية وجود مكتب للتصديقات داخل المحافظة للتخفيف على المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات السفر، خاصة مع اتساع المسافات بين المدن.

ووجّه المحافظ الشكر للغرفة التجارية على جهودها في الإسراع بتجهيز المكتب، مشيرًا إلى اختيار عدد من الموظفين المنتدبين للعمل بالمكتب مع تدريبهم وتأهيلهم.

مبادرة وزارة الخارجية لتوسيع خدماتها

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية إلى تبنّي الوزارة لمبادرة افتتاح عدد من مكاتب التصديقات في المحافظات للتيسير على المواطنين، مع التأكيد على أهمية تدريب العاملين على المراجعة الدقيقة وعدم تحصيل أي رسوم إضافية غير المقررة قانونًا، إلى جانب مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة قبل افتتاح المكتب رسميًا.

جهود الغرفة التجارية لتذليل العقبات

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية بمطروح استمرار التعاون مع المحافظة لتذليل كافة العقبات وتلافي الملاحظات تمهيدًا لافتتاح المكتب قريبًا، مع دراسة إنشاء فرع آخر لمكتب التصديقات بمدينة العلمين.

