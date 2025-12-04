الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة أيقونة العطاء

الحاجة سبيلة، فيتو
الحاجة سبيلة، فيتو
18 حجم الخط

نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، التي انتقلت إلى مثواها الأخير، مُعبِّرًا عن حزنه العميق لفقدان إحدى رائدات العمل الخيري بالمحافظة.

محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة سيدة العطاء.. ويُقدم خالص العزاء للأسرة

ووجَّه محافظ الدقهلية خالص التعازي والمواساة لأهل الفقيدة وأسرتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر»

يذكر أن الحاجه سبيلة أحمد عجيزة من قرية «ميت العامل» مركز أجا، كانت قد تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر» في مارس عام 2017، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبلها بقصر رئاسة الجمهورية في الاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية في عام 2017، معبرا لها عن دورها الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئاسة الجمهورية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

احذري، التوتر يؤثر على صحة وشكل الجسم

وزير الاستثمار: توفير الدعم الكامل للشركات لتحقيق قيمة مضافة للمنتج المصري

"تعليم الشرقية" يكشف ملابسات فيديو اعتداء معلم على تلميذ بالضرب داخل مدرسة

وزير الكهرباء: مشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات أحد أهم عوامل استقرار الشبكة

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads