عمر كمال: نجاح ألبوم "رهان كسبان" مرضٍ وأحضر لمفاجأة جديدة

عبر المطرب عمر كمال عن سعادته بتكريمه في مهرجان “ميما ميوزك أورد”، وذلك بسبب النجاحات التي حققها خلال عام 2025.

نجاح ألبوم رهان كسبان

وقال عمر في تصريحات لفيتو، أن هذا العام كان ملئًا بالأشياء الإيجابية التي حدثت له، وأهمها إصدار ألبومه الذي يحمل اسم “رهان كسبان”، هذا بجانب إحيائه حفل كأس السوبر المصري، الذي أقيم بدولة الإمارات.

وأضاف عمر أن نجاح ألبوم “رهان كساب”، كانت مرضية للغاية، خاصة أنه التجربة الأولى له في تقديم أغان شبابية ورومانسية بعيدًا عن المهرجانات التي حقق نجاحا كبيرًا فيها.

وأوضح عمر أنه يحضر لبعض المفاجأت الجديدة التي سوف يعلن عنها قريبًا، ويتمنى أن تحقق النجاح الذي يتمناه.

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، ويتعاون فيه عمر كمال مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم: مدين، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، محمد يحيى، تامر حسين، عزيز الشافعي، أمين نبيل، ورامي جمال.

عمر كمال مع عمرو أديب

وقال عمر كمال خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: نفسي أتجوز والله العظيم والله بدور على عروسة أنا عايز واحدة ست بيت بس تبقى نغشة وتدلعني وألاقيها قطة مغمضة".

واحتفل المطرب عمر كمال بنجاح أغنية الشيلة كاملة من ألبوم رهان كسبان وسط أصدقائه في دبي، في أجواء مبهجة.

أغنية الشيلة كاملة من كلمات مودي نييل وألحان فارس فهمي وتوزيع وسام عبد المنعم ووصلت مشاهدتها إلى 770 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

