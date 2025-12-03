حزب الجبهة الوطنية يحصد 51 مقعدا بمجلس النواب 2025 حتى الآن

18 حجم الخط

كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بنتائج الجولة الأولى من مرحلتى الانتخابات، عن حصول حزب الجبهة الوطنية علي نحو 51 مقعد عبر القائمة الوطنية بقطاعاتها الأربعة بالإضافة إلي مقاعد الفردى ومن بينهم 4 مقاعد حصل عليها في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر مؤتمر صحفي امس الثلاثاء، كشفت عن فوز 40 مرشح ب 40 مقعد من الجولة الأولى.

وجاءت حصة كل حزب من تلك المقاعد التى فاز بها المرشحين، كالتالي،:

حزب مستقبل وطن 22 مقعد

حزب حماة الوطن 6 مقاعد

حزب الجبهة الوطنية 4 مقاعد

حزب الشعب الجمهورى 2 مقعد

حزب العدل مقعد واحد

حزب المحافظين مقعد واحد

وذلك بالإضافة إلي عدد 4 مقاعد حصل عليها المرشحون المستقلون.

كما كشفت النتيجة عن إجراء الإعادة فى 55 دائرة، بين 202 مرشح علي 101 مقعد.

وجاء التصنيف السياسي للمرشحين في جولة الإعادة كالتالي:

حزب مستقبل وطن 37 مرشح

حزب حماة الوطن 19 مرشح

حزب الجبهة الوطنية 15 مرشح

حزب العدل 3 مرشحين

حزب النور 3 مرشحين

حزب الوفد 2 مرشح

حزب الإصلاح والتنمية 2 مرشح

حزب التجمع مرشح واحد

حزب مصر الحديثة مرشح واحد

حزب إرادة جيل مرشح واحد

حزب المؤتمر مرشح واحد

بالإضافة إلي 117 مرشح مستقل يخوض الإعادة.

المرحلة الثانية من انتخابات

وذلك يعنى أن أغلب المرشحين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يسيطر عليها المرشحون المستقلون بشكل كبير حيث تتعدى نسبتهم 50 في المائة من إجمالي المرشحين في الإعادة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.