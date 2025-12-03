نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الطعون على انعقاد الجمعية العمومية

18 حجم الخط

أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا أعلن خلاله عقد الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، وذلك بمقر النقابة العامة بـ 49 أ شارع رمسيس بالقاهرة، للتصويت على زيادة المعاشات وتنمية الموارد المالية.

أهداف الجمعية: زيادة المعاشات وتنمية الموارد

وأوضح البيان أن مجلس النقابة يسعى لعقد الجمعية العمومية من أجل إقرار زيادة المعاشات، في ضوء تقرير الخبيرين الاكتواريين، إلى جانب مواجهة أعباء مشروع العلاج وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والنقابية المقدمة لأعضاء النقابة.

طعون لمحاولة وقف الجمعية العمومية

وأشار البيان إلى أن النقابة فوجئت بمحاولات لعرقلة انعقاد الجمعية من خلال إقامة عدد من الطعون القضائية، بهدف وقف تنفيذ قرار الدعوة للانعقاد، على غرار طعون سابقة قُدمت ضد جمعيتي 5 ديسمبر 2023 و21 يونيو 2025، إلا أن القضاء رفض جميع طلبات وقف التنفيذ المتعلقة بالدعوة الحالية.

تفاصيل الطعون المرفوضة

الطعن الأول

الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق، المقام من السيد وفائي الدسوقي، بطلب وقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية، وقُضي فيه بجلسة 30 نوفمبر 2025 برفض طلب وقف التنفيذ.

وتقدم الطاعن نفسه بطعن جديد أمام الإدارية العليا برقم 6577 لسنة 72 ق عليا، ونظرت المحكمة الطعن في جلسة 3 ديسمبر 2025 وقررت إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة.

الطعن الثاني

الطعن رقم 16253 لسنة 80 ق، المقدم من ك حسام داغر أمام محكمة القضاء الإداري بالرحاب، طالبًا وقف القرار، وقضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الرد على الادعاءات

وأكد أن مجلس النقابة لا يسعى إلى الخصومة، موضحة أن قرار إسقاط قيد الطاعن الثاني كان مستندًا إلى حكم جنائي صادر في جناية تزوير، وتم تأييده بحكم القضاء الإداري والإدارية العليا إبان فترة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين السابق.

وأضافت أن المجلس تحمل خلال الفترة الماضية العديد من الادعاءات والتجاوزات، إلا أنه تصدى لها حفاظًا على حقوق الجمعية العمومية بصفتها السلطة العليا في إدارة شؤون النقابة.

دعوة المحامين للمشاركة

واختتمت النقيب بيانه بدعوة المحامين إلى الحضور والمشاركة الإيجابية في الجمعية العمومية يوم السبت 6 ديسمبر 2025، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، بمقر النقابة العامة في شارع رمسيس، مؤكدة تمسكها باستقلال النقابة وحقوق أعضائها

